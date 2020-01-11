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SON DAKİKA HABERİ! Bu ailede yaşananlar kanınızı donduracak! ’da bir ailesi skandalı daha

'dan gelen son dakika haberi adeta kan dondurdu. Babası ve ağabeyinden yıllarca cinsel istismar ve işkence gördüğünü iddia eden genç kız, savcılığa başvurdu. Babasının kendisini döverken cinsel istismarda bulunduğunu da iddia eden genç kız ağabeyinin de cinsel istismarda bulunduğunu ve tüm yaşananlara annesinin göz yumarak görmezden geldiğini ileri sürdü. Anne, baba ve ağabey hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Mahkemede tanık olarak ifade veren başka kardeş ise babasının 1,5 yaşındaki kardeşini öldürüp gömdüğünü iddia etti. Aile içindeki karşılıklı suçlamalar ağızları açık bıraktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK Yaşam
Giriş Tarihi: 11.1.2020 08:57 Güncelleme Tarihi: 11.1.2020 08:57
SON DAKİKA HABERİ! Bu ailede yaşananlar kanınızı donduracak! İstanbul’da bir Palu ailesi skandalı daha

'da yaşanan son dakika olayı herkesin kanını dondururken, akıllara bir dönem Türkiye'nin gündemine oturan ailesi skandalını getirdi. İstanbul'da yaşayan 19 yaşındaki Özlem K., 3 yıl boyunca babası Hüseyin K. (53) ve ağabeyi Erdem K. (23) tarafından işkence ve cinsel istismara uğradığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ailesinin şiddetine sadece kendisinin değil kardeşlerinin de maruz kaldığını anlatan genç kız 21 yaşındaki ağabeyi Vefa K.'nin anne ve babası tarafından küçük kız kardeşlerine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikâyet edildiğini ve haksız yere 5 ay cezaevinde yatmasına neden olduklarını ileri sürdü.

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SON DAKİKA HABERİ! Bu ailede yaşananlar kanınızı donduracak! İstanbul’da bir Palu ailesi skandalı daha
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