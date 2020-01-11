Son dakika haberi: İstanbul'da korkutan deprem! İşte son depremler listesi
İstanbul'da 16:39 sularında şiddetli bir deprem meydana geldi. Yaklaşık 20 saniye boyunca hissedilen deprem büyük paniğe neden oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'tan depremin şiddetli ile ilgili son dakika açıklaması gelirken, sosyal medyadan da konuyla ilgili birçok yorumlar yapılmaya başladı. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen deprem ile ilgili tüm gelişmelere buradan ulaşabilirsiniz. İşte 11 Ocak 2020 son depremler listesi
Giriş Tarihi: 11.1.2020 16:43Güncelleme Tarihi: 11.1.2020 16:47
Gelen son dakika bilgisine göre İstanbul'da 4.7 büyüklüğünden bir deprem meydana geldi. Marmara Denizi'nde 9 saatte büyüklükleri 1,1 ile 3 arasında değişen 35 deprem kaydedildi.