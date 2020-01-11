Son dakika haberi: İstanbul'da korkutan deprem! İşte son depremler listesi

Gelen son dakika bilgisine göre İstanbul'da 4.7 büyüklüğünden bir deprem meydana geldi. Marmara Denizi'nde 9 saatte büyüklükleri 1,1 ile 3 arasında değişen 35 deprem kaydedildi.

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