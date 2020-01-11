Son dakika haberi: Tekirdağ'da deprem oldu! Depremin şiddeti Kandilli tarafından duyuruldu! İşte son depremler

Kandilli Rasathanesinin aktardığı son dakika haberine göre Marmara Denizi'nde deprem olduğu duyuruldu. Ancak hemen ardından bu bilgi revize edildi ve sarsıntının asıl olarak Tekirdağ'da meydana geldiği duyuruldu! Yaşanan sarsıntılarının şiddetlerini ayrı ayrı 3.0 ve 3.1 olduğu ifade edilirken bölgede yaşayan vatandaşlar kısa süreli panik yaşayarak internet üzerinden araştırmalara başladı. Son depremler konusunda araştırma yapan kişiler, aşağıdaki link üzerinden güncel 11 Ocak Kandilli son depremler listesine ulaşabilir...

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