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haberi: 'da oldu! Depremin şiddeti Kandilli tarafından duyuruldu! İşte

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı haberine göre ilk olarak 'nde 3.0 şiddetinde bir sarsıntı yaşandığı bildirildi. Hemen ardından revize edilen bu bilgi sonucunda sarsıntının 'da meydana geldiği duyuruldu! Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 3.1 olarak açıklarken yaşanan sarsıntının derinliğinin 10.4 km olarak bildirildi. İşte 11 Ocak Cumartesi güncel listesi...

Giriş Tarihi: 11.1.2020 08:36 Güncelleme Tarihi: 11.1.2020 08:43
Son dakika haberi: Tekirdağ'da deprem oldu! Depremin şiddeti Kandilli tarafından duyuruldu! İşte son depremler

Kandilli Rasathanesinin aktardığı son dakika haberine göre Marmara Denizi'nde deprem olduğu duyuruldu. Ancak hemen ardından bu bilgi revize edildi ve sarsıntının asıl olarak Tekirdağ'da meydana geldiği duyuruldu! Yaşanan sarsıntılarının şiddetlerini ayrı ayrı 3.0 ve 3.1 olduğu ifade edilirken bölgede yaşayan vatandaşlar kısa süreli panik yaşayarak internet üzerinden araştırmalara başladı. Son depremler konusunda araştırma yapan kişiler, aşağıdaki link üzerinden güncel 11 Ocak Kandilli son depremler listesine ulaşabilir...

SON DEPREMLER LİSTESİ

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Son dakika haberi: Tekirdağ'da deprem oldu! Depremin şiddeti Kandilli tarafından duyuruldu! İşte son depremler
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