Son dakika: Meteoroloji'den Marmara için hava durumu tahmini geldi

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklık mevsim normallerinde olacak.

Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın güneybatı, akşam saatlerinden sonra kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla Marmara ve Ege kıyılarının parçalı ve çok bulutlu, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyılarının yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 6

İstanbul: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu 11

İzmir: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu 14

Adana: Az bulutlu 16

Antalya: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 11

Erzurum: Parçalı bulutlu eksi (-) 2

Diyarbakır: Az bulutlu 10