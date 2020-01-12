9 ilaç daha geri ödeme listesinde

Sosyal Güvenlik Kurumu biri lösemi, 4'ü epilepsi olmak üzere 9 ilacı daha geri ödeme listesine aldı. Resmi Gazete'nin dünkü nüshasında yayımlanan "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"ile ilgili yazılı açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Biri lösemi, 4'ü epilepsi, biri kalp, biri kematerapi, biri Wilson hastalığı, biri kas gevşetici olmak üzere 9 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Daha önce yurt dışından getirilen 20 ilacın eş değerleri ülkemizde ruhsat aldığı için artık eczaneler aracılığıyla satışa sunulmuştur" dedi. Selçuk, 2019'da 444 adet yeni ilacın geri ödemeye girdiğini bunlardan 351'inin yurt içi imal, 93'ünün ise ithal ürün olduğuna dikkat çekti. Düzenleme ile yeni işlem kodları tanımlandığını bildiren Selçuk, "Biyokimya işlem kodları sayesinde hastalıklarımızın tanı ve tedavi takibi daha doğru biçimde gerçekleştirilecek. Her bir testin ulusal kimliği olacak. Böylece hasta hakkında ayrıntılı ve sağlıklı verilere ulaşılacak. Tarama ve doğrulama analizlerinde kullanılan maddeler için de ayrı ayrı kodlar belirlendi. Böylece yasadışı maddelir tespit edilecek" dedi. Bakanlık yetkilileri son düzenlemeyle birlikte geri ödeme listesine alınan ilaç sayısı 8 bin 844'e ulaştığını belirterek,bunlardan 6 bin 511'i yurt içi imal, 1960'ı ithal olup Türkiye'de ruhsatlı, 373'ü ise direkt yurt dışından getirilen ilaçlardan oluştuğunu kaydetti. ANKARA

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