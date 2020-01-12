Artvin ve Ardahan’da yarın okullar tatil mi? 13 Ocak Pazartesi kar tatili için Valilik açıklaması bekleniyor!

Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle geçtiğimiz hafta bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi. Yeni haftanın başlangıcı öncesi özellikle kar yağışının etkili olduğu illerde yaşayan öğrenciler ve velileri, yaşadıkları şehirde okulların tatil edilip edilmediğini öğrenmek istiyor. Bu bağlamda günün en çok araştırılan sorularının başında 13 Ocak yarın Artvin ve Ardahan'da okullar tatil mi sorusu geliyor. İşte bu illere yönelik hava durumu bilgileri ve son dakika kar tatili açıklamalarına ilişkin detaylar…

ARTVİN VE ARDAHAN HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de görülecek yağışların, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un doğu (Keşap, Espiye, Tirebolu, Görele, Eynesil, Çanakçı, Doğankent ve Güce) ve Trabzon'un batı ilçelerinde (Beşikdüzü, Vakfıkebir, Çarşıbaşı, Şalpazarı ve Tonya) kuvvetli yağmur, iç ve yüksek kesimlerde ise yoğun kar (20 santimetre üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların ve yetkililerin, söz konusu bölgedeki illerde meydana gelmesi beklenen kar yağışı nedeniyle ani sel, tipi, su baskını, kuvvetli rüzgar, buzlanma, don ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

ARTVİN VE ARDAHAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Artvin ve Ardahan Valiliği'nden kar tatili ile ilgili ise henüz bir açıklama gelmedi. 13 Ocak Pazartesi günü Artvin ve Ardahan'da okullar tatil mi sorusunun yanıtı ilerleyen saatlerde belli olacak. İlgili şehirlerin Valiliklerinden olası bir açıklama yapılması halinde haberimizin ayrıntılarında yer alacaktır.