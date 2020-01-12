Balıkçının cesedi 82 metreden çıktı

İstanbul'da Kilyos açıklarında Rus bayraklı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesinde kaybolanlardan birinin cesedi dün bulundu. Kayıp iki balıkçı ise halen aranıyor. Sarıyer'e bağlı Kilyos açıklarında önceki gün Rus bayraklı "GLARD 2" isimli tanker ile çarpıştıktan sonra batan Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı teknesinin enkazında olduğu düşünülen 3 balıkçıyı çıkarmak üzere dün dalgıç ekipleri çalıştı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botlar ise yüzeyde arama faaliyetlerini sürdürdü. Çalışmalar sırasında Türkmenistan uyruklu Begench Ovliyaguliyyev'un cesedi bulundu. Ovliyaguliyyev'un cesedinin 82 metre derinde teknenin içinde olduğu öğrenildi. Kıyıya getirilen cesedi bir süre savcı inceledi. Ovliyaguliyyev'un arkadaşları da inceleme yapıldığı sırada yanına geldi. Ovliyaguliyyev'un cesedi daha sonra adli tıp kurumuna götürüldü.Kayıp iki balıkçının bulunması için arama kurtarma çalışmaları jandarma helikopterleri, Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerin destekleri ile devam ediyor. Kaza sırasında bir baba oğlun da balıkçı teknesinde olduğu öğrenilmişti. Oğul Fatih Coşkun kazanın hemen ardından kurtarılırken Yusuf Coşkun ve İlyas Domaç için arama çalışmaları sürüyor. Kazada balıkçı teknesinde bulunan 6 kişiden 3'ü ise bölgedeki diğer balıkçı tekneleri tarafından kurtarılmıştı.

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