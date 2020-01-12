Bir tutam saç ile dalga dalga yayılan iyilik

Türkiye'nin kalbi Ankara'nın ara sokaklarında bir kuaför salonunda kalpleri ısıtan, "Siz çok yaşayın" dedirten bir iyilik kampanyası Türkiye'nin dört bir yanına yayıldı. Abdullah (35) ve Recep (36) Şenel, Konur Sokak'taki dükkanlarında "Biz de hasta çocuklara umut olmalıyız" diyerek müşterilerinin bağışladığı saçlardan peruklar yaparak lösemili kız çocukları olmak üzere herhangi bir hastalık nedeniyle saçları dökülmüş çocukların yüzünü güldürdü. Uzun, kısa, renkli onlarca peruk hastane odasındaki bu çocuklara yaşam sevinci olurken, iki kardeş şimdiye kadar 40 çocuğa yaptıkları saçlarla ulaştı. Kısa sürede Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce insanı bir araya getiren kampanyayı iki kardeş SABAH'A anlattı:İki yıl önce "Hasta çocuklar için ne yapabiliriz?" diye yola çıktık. Bilinçsizce biriktirdiğimiz saçlar, hastane odasındaki bir çocuğun yüzündeki tebessüm olacaktı. Müşterilerimizin bağış saçları ile iki peruk yaptık, her şey de onlarla başladı.Uzun yıllar süren tedavi nedeniyle saçları dökülmüş Gamze ve Fatma ile başladık. Dışarı bile çıkmak istemeyen o iki çocuğa peruklarını giydirdik. Gözlerindeki mutluluk tarih edilemezdi. Genç ve yıpranmamış saçları topluyor, belirli bir orana ulaştıktan sonra peruk yapan arkadaşımıza gönderiyoruz. Kendi kızlarımızın saçlarını da uzatıp, bağışladık.Peruklar çocuklara ulaşıp, talepler artmaya başladıkça saç ihtiyacı arttı. Sosyal medyadan kampanyamızı duyurduk, birçok kuaför ve insanlar saçlarını bize göndermeye başladı. Organik saçtan peruk oldukça maliyetli, saç veremeyenler perukların dikimi için maddi bağışta bulundu. Dalga dalga büyüdü.Özellikle peruk alacak maddi imkanı olmayanları seçiyoruz. Uzun, kası, sarı, kıvırcık birçok modelle hastaneye gidip, yanımızda getirdiğimiz malzemelerimizle çocuğun istediği tarzda saça ayarlama yapıyoruz. 40 çocuğu gülümsettik bu şekilde. Genç erkeklere saç, sakal üzerine çalışıyoruz. Gücümüz yettiğince devam edip, hayatlara dokunacağız.

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