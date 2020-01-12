‘Çine canavarı’ 80 yaşında öldü

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Aydın'ın Çine ilçesinde 1967 yılında dokuz kişiyi öldürdüğü için adı 'Çine Canavarı'na çıkan Mustafa Çelen 80 yaşında yaşamını yitirdi. Huzur evinde kalan, uzun süredir yaşlılığa bağlı sağlık sorunları yaşayan Çelen dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Çelen, adını 1967 yılında ikisi hamile kadın 9 kişiyi öldürerek duyurmuştu. Verdiği röportajlarda Çelen, her şeyin dayısının kızı Melek Çelikoğlu'nu kaçırmasıyla başladığını söylemiş, dayısı Kamil Çelikoğlu'nun 'Dönün, düğününüzü yapalım. Kızım evden gelin olarak çıksın' demesi üzerine döndüklerini belirtmişti. Ancak hamile olan Melek Çelikoğlu'nun dayak yediğini duyan Çelen, tabancayla dayısının evini bastığını, dayısı dahil 9 kişiyi öldürdüğünü söylemişti. Çelen, kaçırdığı dayısının kızını da "Hakkını helal et" diyerek vurduğunu kaydetmişti. Çelen'in katliamından, o zaman askerde olan Muhammet kurtulmuştu.