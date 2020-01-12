Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > ‘Çine canavarı’ 80 yaşında öldü

‘Çine canavarı’ 80 yaşında öldü

Giriş Tarihi: 12.1.2020
‘Çine canavarı’ 80 yaşında öldü
Aydın'ın Çine ilçesinde 1967 yılında dokuz kişiyi öldürdüğü için adı 'Çine Canavarı'na çıkan Mustafa Çelen 80 yaşında yaşamını yitirdi. Huzur evinde kalan, uzun süredir yaşlılığa bağlı sağlık sorunları yaşayan Çelen dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Çelen, adını 1967 yılında ikisi hamile kadın 9 kişiyi öldürerek duyurmuştu. Verdiği röportajlarda Çelen, her şeyin dayısının kızı Melek Çelikoğlu'nu kaçırmasıyla başladığını söylemiş, dayısı Kamil Çelikoğlu'nun 'Dönün, düğününüzü yapalım. Kızım evden gelin olarak çıksın' demesi üzerine döndüklerini belirtmişti. Ancak hamile olan Melek Çelikoğlu'nun dayak yediğini duyan Çelen, tabancayla dayısının evini bastığını, dayısı dahil 9 kişiyi öldürdüğünü söylemişti. Çelen, kaçırdığı dayısının kızını da "Hakkını helal et" diyerek vurduğunu kaydetmişti. Çelen'in katliamından, o zaman askerde olan Muhammet kurtulmuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Çine canavarı’ 80 yaşında öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN