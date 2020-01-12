Düzce'de 35 yıldır belediyede temizlik işçisi olarak çalışan ve "Çöpçüler kralı" olarak tanınan Osman İlhan, neşeli, sempatik tavırları, yardımsever kişiliği ve renkli hayatıyla ilçede 7'den 70'e herkes tarafından seviliyor. İlçede 35 yıldır 5 belediye başkanı döneminde çalışma fırsatı bulan temizlik işçisi Osman İlhan (57) yaptığı işe bağlılığıyla takdir topluyor. Çevreden bulduğu atık malzemelerle süslediği bisikleti, hiç çıkarmadığı güneş gözlükleri, şakacı ve sempatik tavırlarıyla ilçedeki büyük küçük herkesin sempatisini kazanan İlhan, Kemal Sunal tarafından canlandırılan "Çöpçüler kralı" karakterine benzetiliyor.Osman İlhan, yaşamayı çok sevdiğini ve yaşarken gülmek istediğini anlattı. İlhan, "Yanlışlardan kaçarım, doğrularla gezerim. Doğruyu yapmaya çalışırım. Kendimi doğru yaptığımda iyi hissederim. İyi bir insan olarak insanlarla daha iyi olmak istiyorum. İnsanlara kötü olmamaları için onlara moral vermeye çalışıyorum" diye konuştu. Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan da İlhan'ın belediyelerinde hizmet alımı karşılığında görev yapan bir personel olduğunu söyledi. Demircan "Gölyaka'da insanlara pozitif enerji veren yapıya sahip. Osman İlhan kardeşimiz, şehrimizde bir değerdir aynı zamanda. İnsanlara pozitif enerji veriyor, insanları neşelendiriyor. O yüzden herkes tarafından sempatiyle karşılanan, sevilen bir kardeşimiz" diye konuştu. İlçe esnaflarından Samet Kalyoncu ise İlhan'ın, insanların her türlü problemiyle ilgilenmeye çalıştığını diye getirdi. AA

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