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Denizde kaybolan iki mahalle bekçisini arama çalışmaları sürüyor

'in Tarsus ilçesinde dün sabah balık avlamak için kayıkla denize açılan, bir daha da haber alınamayan mahalle bekçileri Ömer Özer ve Oktay Avcı'yı arama- kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.1.2020 11:08 Güncelleme Tarihi: 12.1.2020 11:12
Denizde kaybolan iki mahalle bekçisini arama çalışmaları sürüyor

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli mahalle bekçileri Ömer Özer ve Oktay Avcı, dün saat 06.30 sıralarında Kulak Mahallesi'nde Berdan Nehri'nin denize döküldüğü bölgede balık tutmak için kayıkla denize açıldı. Kıyıda bekleyen arkadaşları, Özer ve Avcı geri dönmeyince polise haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma, Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, 2 mahalle bekçisini bulmak için arama-kurtarma çalışma başlattı.


Oktay Avcı

Karadan, denizden ve havadan helikopterle yapılan aramalar, dün gece boyunca da sürdü. Çalışmalarda, gece görüşlü drone da kullanıldı. Ancak, Özer ve Avcı'ya ait bir ize ulaşılamadı. Arama çalışmaları sürerken, bölgeye, çevre illerden görevlilerin de takviye olarak gönderildiği bildirildi.


Ömer Özer

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Denizde kaybolan iki mahalle bekçisini arama çalışmaları sürüyor
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