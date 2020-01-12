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Denize düşen futbolcuyu köpekbalığı yedi

’da bir futbolcu arkadaşlarıyla yüzmek için okyanus kıyısına gitti. Kayalıktan denize düşen futbolcunun cesedi, köpek balığı saldırısına uğrayan bir dalgıcı arama çalışmaları sırasında tesadüfen bulundu

Giriş Tarihi: 12.1.2020
Denize düşen futbolcuyu köpekbalığı yedi
Avustralya'da arkadaşlarıyla okyanus kıyısında yüzmeye gittiği sırada kazayla suya düşüp kaybolan 21 yaşındaki genç fulbolcu Eric Birighitti'nın cesedi bulundu. Bir haftadır kayıp olan talihsiz sporcunun köpek balıkları tarafından saldırıya uğradığı ve parçalandığı belirlendi Avustralya'nın Twilight Sahili'nde arkadaşlarıyla yüzerken kaybolan genç futbolcudan üzücü haber geldi. Hastings College forması giyen genç futbolcu okyanus kıyısındaki kayalıklardan kayıp suya düştü. Bir anda kaybolan genç futbolcu arkadaşlarının aramalarına rağmen bulunamadı. Ailesinin başvurusu üzerine ekipler, Birighitti'yi bulmak için çalışma başlattı ancak yaklaşık bir hafta geçmesine rağmen genç futbolcuya dair bir iz bulunamadı. Başka bir kurtarma ekibi, beyaz köpekbalığı tarafından saldırıya uğrayan 57 yaşındaki dalgıç Gary aradığı sırada tesadüfen Birighitti'nin cesedine ulaştı. Talihsiz gencin köpek balıkları tarafından saldırıya uğradığı ve parçalara ayrıldığı belirlendi. Ülke basınında yer alan haberlerde, Birighitti'nin cesedinin bulunduğu gün kıyıya yakın mesafede büyük beyaz köpekbalıkları görüldüğü belirtildi. Ayrıca bazı görgü tanıkları, Birighitti'nin köpekbalıkları tarafından koparılan parçalarının kıyıya vurduğunu gördüklerini aktardı. 9 News'a konuşan görgü tanığı Alison Walker, "Kız kardeşim ve babam, köpekbalıklarının Eric Birighitti'ye saldırdığını gördü. İçlerinden bir tanesi çok büyüktü" ifadelerini kullandı. Genç futbolcu, Nebraska Hastings Koleji'nde oynamak için burs kazanmıştı. Brighitti, 2016'da takımına şampiyonluk şiltini kazandıran en önemli oyuncu olmuştu. Genç futbolcudan geriye en son Instagram hesabından paylaştığı yeni yıl mesajı kaldı. DIŞ HABERLER

Avustralyalı dalgıç Gary Johnson genç futbolcunun kayalıktan denize düştüğü bölgede 8 gün önce dalış yaparken eşi Karen Milligan'ın gözleri önünde köpek balıkları tarafından parçalanmıştı. Milligan'ın cesedi bulunamadı.

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Denize düşen futbolcuyu köpekbalığı yedi
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