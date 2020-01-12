Doğum günü pastasını çocuğuna götüremedi

BUGÜN NELER OLDU

Gümüşhane'de çocuğunun doğum günü pastasıyla yol kenarında yürüyen baba, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay, Şiran-Kelkit karayolunda dün meydana geldi. Şiran Belediyesi'nde itfaiye şoförü olan 4 çocuk babası Fatih Yılmaz (43), doğum gününü kutlayacakları çocuğu için pasta aldı. Pastayı elinde taşıyarak yaşadığı Mertekli Mahallesi'ne gitmek için Şiran-Kelkit karayoluna çıktı. Yılmaz yolda yürürken arkasından gelen Y.D. yönetimindeki hafif ticari aracın çarpması sonucu bariyerlerin üzerinden fırladı. Ağır yaralanan Yılmaz kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.