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Doğum günü pastasını çocuğuna götüremedi

Giriş Tarihi: 12.1.2020
Doğum günü pastasını çocuğuna götüremedi
Gümüşhane'de çocuğunun doğum günü pastasıyla yol kenarında yürüyen baba, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay, Şiran-Kelkit karayolunda dün meydana geldi. Şiran Belediyesi'nde itfaiye şoförü olan 4 çocuk babası Fatih Yılmaz (43), doğum gününü kutlayacakları çocuğu için pasta aldı. Pastayı elinde taşıyarak yaşadığı Mertekli Mahallesi'ne gitmek için Şiran-Kelkit karayoluna çıktı. Yılmaz yolda yürürken arkasından gelen Y.D. yönetimindeki hafif ticari aracın çarpması sonucu bariyerlerin üzerinden fırladı. Ağır yaralanan Yılmaz kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Doğum günü pastasını çocuğuna götüremedi
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