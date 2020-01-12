Down sendromlu kızı için kitap yazdı

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DOWN Sendromlu 2,5 yaşındaki kızı Masal için yıllarca hayalini kurduğu bankacılık mesleğini bırakan Huriye Baş, kızına güzel bir gelecek hazırlamak için mücadele ediyor. Anne Baş, bir yandan da çocukluk hayalini gerçekleştirerek kızı Masal'ın hikayesini anlatan "Ay'a Tutunan Çocuk" isimli bir kitap yazdı.Her çocuğa dokunmak istediğini söyleyen Baş, "Çıkarttığım kitaba sadece kızımın eğitim masrafları için bakmıyorum, mesela eşimle konuştuk ilk bin kitabın gelirini şu anda Down Derneği'nin haberi yok ama eğitim alamayan, durumu olmayan çocukların ailelerine bağışlayacağım. Bunun yanı sıra uzun süre hastanelerde yatan çocuklara kitap dağıtıyoruz, Masal tarafından size hediye edildi diye çok seviniyorlar. Özellikle incitmebeni hastası çocuklar kitapta maskeleri görünce, 'Oradaki çocukların da maskesi var' diyerek mutlu olduklarında ben yürekten ağlıyorum ama onlara devamlı gülümsüyorum" şeklinde konuştu.