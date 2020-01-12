Hakkari ve Şırnak’ta yarın okullar tatil mi? 13 Ocak Pazartesi kar tatili için Valilik açıklaması bekleniyor!

Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle geçtiğimiz hafta bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi. Yeni haftanın başlangıcı öncesi özellikle kar yağışının etkili olduğu illerde yaşayan öğrenciler ve velileri, yaşadıkları şehirde okulların tatil edilip edilmediğini öğrenmek istiyor. Bu bağlamda günün en çok araştırılan sorularının başında 13 Ocak yarın Hakkari ve Şırnak'ta okullar tatil mi sorusu geliyor. İşte bu illere yönelik hava durumu bilgileri ve son dakika kar tatili açıklamalarına ilişkin detaylar…

HAKKARİ VE ŞIRNAK HAVA DURUMU

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Van, Bitlis ve Hakkari çevrelerinin kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus yer yer sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 4, Hakkari'de 0, Bitlis'te eksi 1 ve Muş'ta 2 derece olması beklenmektedir" denildi.

HAKKARİ VE ŞIRNAK'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Hakkari ve Şırnak Valiliği'nden kar tatili ile ilgili ise henüz bir açıklama gelmedi. 13 Ocak Pazartesi günü Hakkari ve Şırnak'ta okullar tatil mi sorusunun yanıtı ilerleyen saatlerde belli olacak. İlgili şehirlerin Valiliklerinden olası bir açıklama yapılması halinde haberimizin ayrıntılarında yer alacaktır.