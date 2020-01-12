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4.8 ile sallandı

, Silivri açıklarında meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremle sallandı. ’nde sadece 9 saatte 35 kaydedildi

Giriş Tarihi: 12.1.2020
İstanbul 4.8 ile sallandı
Marmara Denizi Silivri açıklarında dün saat 16.37'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Silivri'deki vatandaşlar sokaklara döküldü. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Silivri açıklarındaki depremin büyüklüğü için 4.5 açıklaması yaptı. Ancak Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem ve Araştırma Enstitüsü depremin büyüklüğünü 4.8 olarak revize etti. AFAD, Silivri'deki depremin Şarköy açıklarında meydana gelen depremlerle farklı fay segmentlerinde olduğunu bildirdi. Prof. Dr. Şerif Barış, depreme ilişkin olarak "Daha önceki 5.7'lik Silivri depreminin artçısı gibi duruyor" değerlendirmesi yaptı. İstanbul Valiliği de yaptığı açıklamada depremde herhangi bir can kaybı, yaralanma ve hasarın olmadığını, gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi.

9 SAATTE 35 DEPREM
MARMARA Denizi'nde 9 saatte büyüklükleri 1.1 ile 3 arasında değişen 35 deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 1.6 büyüklüğündeki ilk deprem, saat 06.28'de meydana geldi. Bu depremin ardından saat 15.26'ya kadar Şarköy ile Marmaraereğlisi ve Süleymanpaşa açıklarında, büyüklükleri 1.1 ile 3 arasında değişen 35 deprem daha kaydedildi. AA

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İstanbul 4.8 ile sallandı
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