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'nden İstanbul depremiyle ilgili korkutan rapor!

İstanbul'da meydana gelen Silivri açıkları merkez üslü 4.6 şiddetinde ki depremin ardından konunun uzmanlarından son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. İstanbul'da meydana gelmesi beklenen büyük depremin beklentisi içerisinde olan vatandaşlar daha önce yaşanılan 5.8'lik depremin ardında bu sefer de 4.6 büyüklüğündeki depremler panik ve korku içerisinde kaldı. Durum böyle olunca doğal afetler konusunda Türkiye'nin önde gelen kuruluş, uzman ve temsilcilerinden bilimsel özellikle açıklamalar birbiri ardına gelmeye devam ediyor. Son olarak Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi, Jeofizik ve Jeoloji Mühendisliği Bölümleri'nden akademisyenler ortak bir rapor hazırlayarak meydana gelen 4.6 şiddetindeki depreme ilişkin çarpıcı özellikleri dile getirdiler. İşte son dakika açıklamasından tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 12.1.2020 18:53 Güncelleme Tarihi: 12.1.2020 18:53
İstanbul Üniversitesi'nden İstanbul depremiyle ilgili korkutan rapor!

İstanbul'da geçtiğimiz aylarda meydana gelen 5.8'lik depremin ardından dün yaşanılan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre 4.6 şiddetindeki depremin ardından konuya ilişkin pek çok üniversite, kurum ve akademisyen halkı bilgilendirmek amacıyla bilimsel nitelikte pek çok son dakika açıklamalarında bulunuyor. Öte yandan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi, Jeofizik ve Jeoloji Mühendisliği Bölümleri'nde akademisyenler yaptıkları ortak açıklamada İstanbul halkı için oldukça önemli bilgiler sunarak depreme ilişkin çarpıcı özellikleri de dile getirdi. İşte son dakika gelişmesine ilişkin tüm bilinmeyen detaylar...

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İstanbul Üniversitesi'nden İstanbul depremiyle ilgili korkutan rapor!
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