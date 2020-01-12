İstanbul Üniversitesi'nden İstanbul depremiyle ilgili korkutan rapor!

İstanbul'da geçtiğimiz aylarda meydana gelen 5.8'lik depremin ardından dün yaşanılan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre 4.6 şiddetindeki depremin ardından konuya ilişkin pek çok üniversite, kurum ve akademisyen halkı bilgilendirmek amacıyla bilimsel nitelikte pek çok son dakika açıklamalarında bulunuyor. Öte yandan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi, Jeofizik ve Jeoloji Mühendisliği Bölümleri'nde akademisyenler yaptıkları ortak açıklamada İstanbul halkı için oldukça önemli bilgiler sunarak depreme ilişkin çarpıcı özellikleri de dile getirdi. İşte son dakika gelişmesine ilişkin tüm bilinmeyen detaylar...