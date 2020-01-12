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Son dakika haberi: 'de kaybolan üniversiteli 'yu arama çalışmaları genişletildi

Edinilen son dakika bilgisine göre, ’de bir haftadır haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi ’nun bulunması için son görüldüğü Uzunçayır Baraj Gölü Dinar Köprüsü mevkiinde yapılan çalışmalar genişletildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.1.2020 15:26 Güncelleme Tarihi: 12.1.2020 15:51
Son dakika haberi: Tunceli'de kaybolan üniversiteli Gülistan Doku'yu arama çalışmaları genişletildi

Son dakika... Tunceli'de geçtiğimiz Pazar gününden bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları valilik koordinesinde devam ediyor. Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekibi, AFAD, Elazığ'dan dalgıç polisler ve gönüllülerin katılımıyla devam eden çalışmanın kapsamı genişletildi.

KIYI TARAMASI YAPILIYOR

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri ile AFAD Dinar Köprüsü civarında botlar ve su altı görüntüleme cihazlarıyla arama çalışmalarını sürdürürken, JAK ekipleri de baraj gölünde kıyı taraması gerçekleştiriyor.

Öte yandan, emniyet birimlerinin de her türlü bilgiyi ve bulguyu değerlendirerek kayıp kızın bulunması için yoğun çalışma yaptığı bildirildi.

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