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’den sağanak, kar yağışı ve sis uyarısı! ’da bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü yeni haftaya ilişkin raporunu yayınlarken, başta olmak üzere pek çok il için sağanak, kar yağışı ve sis uyarısında bulundu. Ocak ayına girmemiz ile birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere pek çok ilde soğuk havalar etkisini yoğun bir şekilde hissettirmeye başladı. Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren ‘Bugün hava nasıl olacak?’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz hafta boyunca Doğu ve İç Anadolu’da kar yağışları, batı da ise sağanak yağış ve fırtınalar yoğun bir şekilde kendisini gösterdi. Öyle ki kar yağışları okulların tatil olmasına bile etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ise; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Şırnak, Van ve Hakkâri çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Peki, 13 Ocak bugün hava nasıl olacak? Kar yağışı olacak mı? Haberimizde, Meteoroloji hava durumu uyarılarına ve il il sıcaklık değerlerine bakabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 13.1.2020 07:40
Meteoroloji’den son dakika sağanak, kar yağışı ve sis uyarısı! İstanbul’da bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü yeni haftaya ilişkin raporu yayınlanırken, pek çok il için sağanak, kar yağışı ve sis uyarısında bulundu. Ocak ayına giriş yapmamız ile birlikte soğuk ve yağışlı havalar yurt genelinde etkisini yoğun bir şekilde hissettirmeye başladı. Hal böyle olunca vatandaşlar yeni haftayla birlikte , Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il sıcaklık değerlerini öğrenmek istiyor. Peki, 'Bugün hava nasıl olacak? Kar yağışı nerelerde görülecek?' soruları gün içerisinde aratılanlar arasında kendine yer bulunuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ise; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Şırnak, Van ve Hakkâri çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? Sabah.com.tr olarak Meteoroloji tarafından yayınlanan hava durumu uyarılarına ve il il sıcaklık değerlerine haberimizin içerisinde yer verdik…

METEOROLOJİ UYARDI! O İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT

Haberimizin detaylarından, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu, sağanak ve kar yağışı uyarısı hakkında bilgi edinebilir, 13 Ocak Pazartesi günü ve önümüzdeki 5 gün için İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

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Meteoroloji’den son dakika sağanak, kar yağışı ve sis uyarısı! İstanbul’da bugün hava nasıl olacak?
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