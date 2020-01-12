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Otizmli Yunus emre hafızasıyla herkesi şaşırtıyor

14 yaşındaki otizmli Yunus Emre Sağlık'’ın hafızası herkesi şaşırtıyor. Gördüğü hiç bir şeyi unutmayan, söylenen her tarihin gününü bilen Yunus Emre'nin ailesi onun daha fazla yeteneği olduğuna inanıyor. Ailesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da tanışan Yunus Emre'nin özel yeteneklerinin ortaya çıkarılması için ilgili kuruluşların yardım etmesini istiyor.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.1.2020 11:31 Güncelleme Tarihi: 12.1.2020 11:39
Otizmli Yunus emre hafızasıyla herkesi şaşırtıyor

14 yaşındaki otizmli Yunus Emre Sağlık'ın bir sene önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'da açılışını gerçekleştirdiği Gülseren Özdemir Özel Eğitim ve Uygulama Okulundaki sohbetin görüntüleri basına dağıtılınca tüm Türkiye onu tanımış oldu. Yunus Emre kendine sorulan tarihin hangi güne denk geldiğini anında söyleyebilmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte tüm Türkiye'yi şaşırtmıştı. Hayali, sınıf öğretmeni olmak olan Yunus Emre'nin ailesi onun bu durumuna uygun bir eğitim alması için çaba gösteriyor. Gördüğü hiç bir şeyi unutmayan, söylenen her tarihin gününü bilen Yunus Emre'nin ailesi onun daha fazla yeteneği olduğuna inanıyor. Aile, Yunus Emre'nin özel yeteneklerinin ortaya çıkarılması için ilgili kuruluşların yardım etmesini istiyor.

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Otizmli Yunus emre hafızasıyla herkesi şaşırtıyor
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