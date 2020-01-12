Polis, kalp krizi geçirdiğini anlayıp hastaneye yetiştirdi
Gaziantep'te, devriye görevindeki polis ekibi, kapalı polikliniğin önünde duran kişinin kalp krizi geçirdiğini anlayıp, hastaneye yetiştirdi. Duran kalbi tekrar çalıştırılan kişi, yoğun bakıma alındı. Polisin kalp hastasını hastaneye yetiştirdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Giriş Tarihi: 12.1.2020 12:54Güncelleme Tarihi: 12.1.2020 13:02
Kentte, cuma akşamı 25 Aralık Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekibi, gece hizmet verilmeyen poliklinik önünde birinin durduğunu fark etti. Polis, polikliniğe kapalı olduğunu bilmeden aracıyla gelen kişinin kalp krizi geçirdiğini anladı.