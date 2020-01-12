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, kalp krizi geçirdiğini anlayıp hastaneye yetiştirdi

Gaziantep'te, devriye görevindeki ekibi, kapalı polikliniğin önünde duran kişinin kalp krizi geçirdiğini anlayıp, hastaneye yetiştirdi. Duran kalbi tekrar çalıştırılan kişi, yoğun bakıma alındı. Polisin kalp hastasını hastaneye yetiştirdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.1.2020 12:54 Güncelleme Tarihi: 12.1.2020 13:02
Polis, kalp krizi geçirdiğini anlayıp hastaneye yetiştirdi

Kentte, cuma akşamı 25 Aralık Mahallesi'nde devriye görevi yapan ekibi, gece hizmet verilmeyen poliklinik önünde birinin durduğunu fark etti. Polis, polikliniğe kapalı olduğunu bilmeden aracıyla gelen kişinin kalp krizi geçirdiğini anladı.

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Polis, kalp krizi geçirdiğini anlayıp hastaneye yetiştirdi
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