Şaka sandı gerçek çıktı

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İstanbul'da sorunlu bir evlilik yaşadığı eşinin "Bu çocuk senden değil" sözünü önce şaka sanan, ardından şüphelenen iki çocuk babası F.A. DNA testi yaptırınca gerçeği öğrendi. Çocuk kendisinden değildi. İnşaat işçisi F.A., Büyükçekmece Aile Mahkemesi'ne "Soy bağının reddi" davası açtı. Oğlu sandığı 8 yaşındaki Ç.A.'nın nüfusundan düşürülmesini istedi. F.A. dava dilekçesinde "Boşanma davasında eşimin ve ailesinin 'Bu çocuk senden değil' sözleri üzerine DNA testini yaptırmak zorunda kaldım. Davalı taraf 8 yıldır başkasından olan çocuğu benim çocuğum olarak nüfusuma kaydettirmiş ve ben bu süreçte çocuğu kendi çocuğum gibi sahiplendim" dedi.