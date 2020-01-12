Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Şaka sandı gerçek çıktı

Şaka sandı gerçek çıktı

OSMAN ASİLTÜRK OSMAN ASİLTÜRK Yaşam
Giriş Tarihi: 12.1.2020
Şaka sandı gerçek çıktı
İstanbul'da sorunlu bir evlilik yaşadığı eşinin "Bu çocuk senden değil" sözünü önce şaka sanan, ardından şüphelenen iki çocuk babası F.A. DNA testi yaptırınca gerçeği öğrendi. Çocuk kendisinden değildi. İnşaat işçisi F.A., Büyükçekmece Aile Mahkemesi'ne "Soy bağının reddi" davası açtı. Oğlu sandığı 8 yaşındaki Ç.A.'nın nüfusundan düşürülmesini istedi. F.A. dava dilekçesinde "Boşanma davasında eşimin ve ailesinin 'Bu çocuk senden değil' sözleri üzerine DNA testini yaptırmak zorunda kaldım. Davalı taraf 8 yıldır başkasından olan çocuğu benim çocuğum olarak nüfusuma kaydettirmiş ve ben bu süreçte çocuğu kendi çocuğum gibi sahiplendim" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Şaka sandı gerçek çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN