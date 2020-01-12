Son dakika haberi: Akdeniz’de deprem! Muğla’da hissedildi… 12 Ocak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA...

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından sürekli olarak güncellenerek yurtta ve dünyada meydana gelen depremleri kamuoyuna duyuran son depremler listesi verilerine göre saat 23.37'de Akdeniz'de bir deprem meydana geldi. Gelen bu son dakika haberine göre deprem yerin 88.4 kilometre derinliğinde meydana geldi. Şiddetli sarsıntı sonrası merkez üssüne yakın bölgelerde yaşayanlar korku ve panik içerisinde kaldı. Sarsıntılar Türkiye'de Muğla'dan hissedildi. İşte Akdeniz depremine ilişkin son dakika gelişmeleri ve 12 Ocak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

AKDENİZ'DE DEPREM! 12 OCAK KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ…

Boğaziçi Üniversitesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından sürekli güncellenerek yurt ve dünyada meydana gelen son depremlere ilişkin verilerin kamuoyuna sunulduğu son depremler listesi verilerine ve Akdeniz'da meydana gelen son dakika gelişmelerine haberimizden ulaşabilirsiniz…

İşte detaylar…