Son dakika Haberi: Bingöl'de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 12.54 civarında deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü AFAD tarafından 3.6 olarak açıklanırken, sarsıntının yerin 7,02 kilometre altında gerçekleştiği belirtildi. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmezken, konuyla ilgili açıklama bekleniyor.

BİNGÖL'DE KORKUTAN DEPREM! AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 12:54'te deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 3,6 olarak açıkladı. Sarsıntı yerin 7,02 km altında gerçekleşti..