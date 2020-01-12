Son Dakika Haberi: Kadın fotoğrafıyla hesap açtı, kardeşinin kız kardeşi ile görüştürdü! Her satırı tüyler ürpertiyor

Bursa'da işkence edilerek öldürülen 27 yaşındaki Furkan Kahraman cinayetinden son dakika haberi geldi. Merkez Osmangazi ilçesi Dereçavuş Mahallesi'nde bulunan hızlı tren inşaatının yakınındaki boş arazide 3 gün önce yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, bu kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemede ağzı koli bandıyla bantlanan kişinin, kalbinden 2 kez bıçaklandığı tespit edildi.

CİNAYET, 8 SAATTE ÇÖZÜLDÜ

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince soruşturma başlatılırken, cansız bedenin, Yozgat nüfusuna kayıtlı Furkan Kahraman'a ait olduğu saptandı. Cinayet Büro dedektifleri, yürüttükleri soruşturma neticesinde cinayeti aydınlatırken çarpıcı detayları da ortaya çıkardı.

İşte, son dakika haberi hakkındaki bilgiler...