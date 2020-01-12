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Son dakika haberi: 'da korkunç olay! Lastiği kaldıranlar dehşeti yaşadı, her detayı tüyler ürpertiyor...

'ın Çerkezköy ilçesinden gelen son dakika haberi kan dondurdu. Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahalllesinde yaşayan 24 yaşındaki bir kişi cinsel istismara uğradığını belirterek Jandarma ekiplerine başvurdu, ardından söz konusu şahıs ekiplere bir arazide üzerinde lastik bulunan bir yeri tarif etti. Tarif edilen yere giden ekipler yerdeki eski otomobil lastiğini kaldırdıklarında gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Korkunç olayın ardından ekipler hızla olayı aydınlatmak için çalışmalara başladı. 24 yaşındaki şahsı sorgulayan ekipler duydukları karşısında 2. kez şok yaşadı. İşte kan donduran son dakika haberine ilişkin tüm detaylar...

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.1.2020 00:54 Güncelleme Tarihi: 13.1.2020 00:54
Son dakika haberi: Tekirdağ'da korkunç olay! Lastiği kaldıranlar dehşeti yaşadı, her detayı tüyler ürpertiyor...

Tekirdağ'da meydana gelen son dakika olayı korkuttu. Çerkezköy ilçesi Kızlıpınar Mahallesinde ikamet eden 24 yaşındaki bir kişi İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek cinsel istismara uğradığını söyledi. Ardından jandarma ekiplerini ilçede yer alan bir arazide otomobil lastiği bulunan yeri tarif etti. Jandarma ekipleri söylenen bölgede otomobil lastiği bulunan yere gitti. Yerdeki otomobil lastiğini kaldıran ekipler gördükleri karşısında şoke oldu. Hızla olayla ilgili araştırma başlatan jandarma, 24 yaşındaki cinsel istismara uğradığını söyleyen şahsın ifadesini aldı. Gencin anlattıkları duyanların kanını donduran türdendi. İşte son dakika haberine ilişkin tüm bilgiler...

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Son dakika haberi: Tekirdağ'da korkunç olay! Lastiği kaldıranlar dehşeti yaşadı, her detayı tüyler ürpertiyor...
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