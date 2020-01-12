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SON DAKİKA! depremini önceden bilmişti! O uzmandan korkutan uyarı…

Aktif fay hatlarının üzerinde olan ve kuşağında bulunan ülkemizde sık aralıklarla irili ufaklı depremler meydana geliyor. – Silivri açıklarında meydana gelen önce 5.8 sonra ise 4.6 şiddetindeki depremlerin ardından pek çok deprem uzmanından konuya ilişkin son dakika açıklamaları geliyor. Son olarak İstanbul’da meydana gelen 4.6 şiddetindeki depremi kişisel sosyal medya hesabı üzerinden çok önceden tahmin ederek uyaran Deprem Araştırmacısı ’tan korkutan bir deprem uyarısı daha geldi. İşte son dakika haberine ilişkin detaylar…

Giriş Tarihi: 13.1.2020 02:11 Güncelleme Tarihi: 13.1.2020 02:12
SON DAKİKA! İstanbul depremini önceden bilmişti! O uzmandan korkutan uyarı…
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SON DAKİKA! İstanbul depremini önceden bilmişti! O uzmandan korkutan uyarı…
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