Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Sultanbeyli’de 3 ATM ateşe verildi

Sultanbeyli’de 3 ateşe verildi

Hamidiye Mahallesi Antalya Caddesi üzerinde 3 kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı. çevredeki vatandaşlar yardımı ile söndürülürken, kundaklanan ATM’ler kullanılamaz hale geldi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.1.2020 06:49 Güncelleme Tarihi: 13.1.2020 06:51
Sultanbeyli’de 3 ATM ateşe verildi
İddiaya göre olay saat 02.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Antalya Caddesi üzerinde bankalara ait 3 ATM'e cihazının kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklanması ile gerçekleşti. ATM'lerin kundaklandığını gören binadaki vatandaşlar olayı hemen itfaiye ve emniyet güçlerine bildirdi. O esnada ATM'leri kundaklayan kişi veya kişiler olay yerinden hızla kaçtılar. Yanan ATM'ye çevredeki vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale ederek söndürdüler. Kısa sürede olay yerine gelen emniyet güçleri ise çevrede şahısların yakalanması için çalışma başlattılar. Yangın sonrası ise ATM'ler kullanılamaz hale geldi.

Görgü tanıklarından olan bir esnaf, " Alarm çaldı ben pencereden baktım. Bir taksici arkadaş bura da durdu herhalde yolcu buradan para çekip taksiciye verecekti. Yolcu ATM'yi gördü bağırdı su yok mu söndürelim dedi. Ben aşağı indim dükkanı açtım yangın söndürücüler ile söndürdük" diye konuştu.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sultanbeyli’de 3 ATM ateşe verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN