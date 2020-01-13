50 saniyede, 80 bin liralık telefon hırsızlığı kamerada

BURSA'nın Karacabey ilçesinde, kar maskesi takan 4 kişi, girdikleri iş yerinden 50 saniyede, 80 bin TL değerindeki 16 cep telefonunu alıp, kaçtı.

Hırsızlık olayı, saat 05.10'da Heykel Meydanı'ndaki bir telefon bayisinde meydana geldi. Çalıntı plakalı bir araçla gelen kar maskeli 4 kişi, kaldırım taşıyla camı kırıp içeri girdi. Üzerlerine kırılan camın çerçevesi düşen hırsızlar, bu duruma aldırış etmeden 16 cep telefonunu alıp, geldikleri araçla kaçtı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis, hırsızlığın 50 saniyede gerçekleştirdikleri belirlenen kar maskeli hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU