Adana'da kafede cinayet: 1 ölü!

Olay, öğle saatlerinde Seyhan İlçesi Pınar Mahallesi'nde bulunan kafede meydana geldi. İddiaya göre, bir arkadaşıyla kafede oturan Bedirhan Baykara'nın yanına gelen ve henüz kimliği saptanamayan kişi, tabancayla ateş etti.