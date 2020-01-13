Adana'da kafede cinayet: 1 ölü!

Adana'da bir kafede oturan Bedirhan Baykara (36), uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, otomobille kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, daha sonra saldırganın kaçtığı otomobili terk edilmiş halde buldu.
Giriş Tarihi: 13.1.2020 17:18Güncelleme Tarihi: 13.1.2020 17:28
Olay, öğle saatlerinde Seyhan İlçesi Pınar Mahallesi'nde bulunan kafede meydana geldi. İddiaya göre, bir arkadaşıyla kafede oturan Bedirhan Baykara'nın yanına gelen ve henüz kimliği saptanamayan kişi, tabancayla ateş etti.