Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Ağrı, Kars ve Van’da bugün okullar tatil mi? 13 Ocak Pazartesi kar tatili için Valilik açıklama yaptı mı?

, ve ’da bugün ? 13 Ocak Pazartesi kar tatili için Valilik açıklama yaptı mı?

Yurt genelinde etkisini gösteren soğuk hava dolayısıyla bazı şehirlerimizde Valilik kararıyla okullar tatil ediliyor. Kar yağışının etkili olduğu iller arasında yer alan , ve ’da yaşayan öğrenciler ve velileri, 13 Ocak 2020 Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmediğini araştırıyor. Kulağı Ağrı, Kars ve Van Valiliklerinden gelecek açıklamada olan binlerce öğrenci ve velileri, dondurucu soğuklar sebebiyle “Ağrı, Kars ve Van’da bugün (13 Ocak Pazartesi) sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Ağrı, Kars ve Van son dakika bilgileri ve kar tatili beklentisine yönelik detaylar…

Giriş Tarihi: 13.1.2020 09:07 Güncelleme Tarihi: 13.1.2020 09:08
Ağrı, Kars ve Van’da bugün okullar tatil mi? 13 Ocak Pazartesi kar tatili için Valilik açıklama yaptı mı?

Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle geçtiğimiz hafta bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi. Yeni haftanın başlangıcı öncesi özellikle kar yağışının etkili olduğu illerde yaşayan öğrenciler ve velileri, yaşadıkları şehirde okulların tatil edilip edilmediğini öğrenmek istiyor. Bu bağlamda günün en çok araştırılan sorularının başında 13 Ocak yarın Ağrı, Kars ve Van'da okullar tatil mi sorusu geliyor. İşte bu illere yönelik hava durumu bilgileri ve son dakika kar tatili açıklamalarına ilişkin detaylar…

AĞRI, KARS VE VAN HAVA DURUMU 13 OCAK 2020

Ağrı, Kars ve Erzurum'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ağrı'da soğuk hava nedeniyle araçların yakıt depoları dondu, Taşlıçay Deresi ile Murat Nehri'nin bazı bölümleri buz tuttu.

Dondurucu soğuğun etkili olduğu kentte bazı vatandaşlar, yakıt deposu donan otomobillerini çalıştırmak için uzun süre sıcak suyla ısıtmaya çalıştı.

Bazı vatandaşlar da araçlarının üstünü battaniye, branda ve halılarla örterek soğuğa karşı önlem aldı.

Soğuk hava ve yollardaki buzlanma dolayısıyla vatandaşlar yürümekte güçlük yaşadı.

Vatandaşlardan Bayram Sobacı, havanın çok soğuk olduğunu ve yakıt deposu donan aracını güçlükle çalıştırdığını söyledi.

- Kars

Bir süre önce etkili olan kar nedeniyle beyaza bürünen Kars'ta, doğal güzelliklerin bulunduğu yerlerde kartpostallık görüntüler oluştu.

Susuz ilçesinde etrafı karla kaplanan 2 bin 300 rakımdaki Aygır Gölü, fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri haline geldi.

Sarıkamış ilçesinde ise sabah saatlerinde soğuk hava, sis ve kırağı etkili oldu.

İlçede ağaçlar ve diğer bitkiler kırağı tutarken, ormanlık alandaki çeşmeler buzla kaplandı. Binaların çatılarında ve doğalgaz bacalarında uzun buz sarkıtları oluştu.

Sabah aralıklarla etkili olan sisten dolayı görüş mesafesi zaman zaman 20 metreye düştü.

ANKARA, KARS VE VAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Van'da eğitime kar engeli! Valilikten gelen Açıklama şöyle;

"İlimiz genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları hakim olduğundan, merkez ilçelerimiz; Edremit, İpekyolu ve Tuşba ile taşra ilçelerimizde eğitim- öğretime 13 Ocak 2020 Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ağrı, Kars ve Van’da bugün okullar tatil mi? 13 Ocak Pazartesi kar tatili için Valilik açıklama yaptı mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN