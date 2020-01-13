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'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

'nın Kumluca ilçesinde akşam saatlerinde bir meydana geldi. Otomobilin şarampolde yan yattığı kazada, Ünal Doğan (50) yaşamını yitirdi, sürücü Mustafa Demet (31) yaralandı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.1.2020 23:34
Antalya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kumluca ilçesine bağlı Hacıveliler Mahallesi Şıh mevkisinde Mustafa Demet'in (31) kullandığı 07 VFP 32 plakalı otomobil şarampole devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü Demet ve yanında bulunan arkadaşı Ünal Doğan (50) araç içinde sıkıştı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri yaralıları araçtan çıkarttı.

Yaralılar, ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi'ne ve ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Doğan hastanede hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü Mustafa Demet'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Antalya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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