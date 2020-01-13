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ne zaman açıklanacak? MSB 2020 Şubat celbi ile belli oldu mu? e-Devlet sorgula

Vatani görevini yerine getirmeyi bekleyen binlerce vatandaş, 2020 Şubat celbi için geri sayımını sürdürüyor. 2020'nin ilk celbi olan Şubat ayında askere giderek silahaltına alınacak olan yurttaşlar, acemi birliklerinin neresi olacağını merak ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklanacak olan 2020 Şubat celbi askerlik yerleri e Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Celp bilgilerinin yanı sıra sevk tarihi de netleşecek. Öte yandan, merak edilen bir diğer konu olan de belli olacak. Peki, 2000/1 tertip uzun dönem er yükümlüleri için 2020 Şubat celbi ile bedelli askerlik yerleri ne zaman, ayın kaçında belli olacak? e Devlet sorgulama sayfası ile detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 13.1.2020 16:15
Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB 2020 Şubat celbi ile bedelli askerlik yerleri belli oldu mu? e-Devlet sorgula

Şubat 2020 celbi ile beraber vatani görevini yerine getirmeyi beklenen binlerce vatandaş silah altına alınacak. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamayı dört gözle bekleyen 2001/1 tertip olarak adlandırılan on binlerce vatandaş, acemi birliklerinin nereye çıkacağı ile sevk tarihini merak ediyor. Bu doğrultuda, Şubat celbi 2020 askerlik yerleri ile bu konu netlik kazanacak.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Öte yandan, merak edilen bir diğer konu durumundaki 2020 de belli olacak. MSB tarafından yapılacak olan açıklamanın ardından e Devlet sorgulama sayfası üzerinden sevk yerlerini sorgulayabilecek olan vatandaşlar, bu yıl içerisinde bedelli askerlik görevini nerede yapacağını öğrenebilecekler.

2000/1 TERTİP UZUN DÖNEM ŞUBAT CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haberimizin detaylarından, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bilgileri ile Şubat celbi ve bedelli askerlik yerleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

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Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB 2020 Şubat celbi ile bedelli askerlik yerleri belli oldu mu? e-Devlet sorgula
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