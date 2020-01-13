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Ayakkabı topuğunda taşırken yakalanmıştı: Karar verildi...

'de polisin durdurduğu yolcu otobüsünden inen 35 yaşındaki A.K. gözaltına alındı. A.K.'nin yapılan üst aramasında üzerinde herhangi bir olumsuz bir şeye rastlanmadı. Ancak polisin dikkatini A.K.'nin ayakkabısının topukları çekti. Polis, A.K.'nin ayakkabılarının topuklarını söküp, incelediğinde içlerinin oyulumuş olduğunu gördü. A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.1.2020 18:41 Güncelleme Tarihi: 13.1.2020 18:55
Ayakkabı topuğunda uyuşturucu taşırken yakalanmıştı: Karar verildi...

Bir ihbarı değerlendiren Denizli İ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, otobüsle yolculuk yaparaka, bir kişinin uyuşturucu getireceğini belirledi. Bunun üzerine, geçen 11 Ocak'ta Denizli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde önlem alındı. Polis, yolcu otobüsünden inen A.K.'yi gözaltına aldı. A.K.'nin yapılan üst aramasında üzerinde herhangi bir olumsuz bir şeye rastlanmadı. Ancak polisin dikkatini A.K.'nin ayakkabısının topukları çekti. Polis, A.K.'nin ayakkabılarının topuklarını söküp, incelediğinde içlerinin oyulup, poşet içinde toplam 20 gram eroin yerleştirildiğini belirledi. Eroinlere el konulurken, A.K., polisteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Ayakkabı topuğunda uyuşturucu taşırken yakalanmıştı: Karar verildi...
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