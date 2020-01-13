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’de park halindeki araçta meydana geldi: 2 yaralı

İstanbul 'de içinde 3 kişinin olduğu öğrenilen 'li bir araçta medyana geldi. Sigara içildiği esnada meydana geldiği öğrenilen patlama sonrası araçta büyük çağlı hasar meydana geldi, iki kişi yaralandı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.1.2020 20:05 Güncelleme Tarihi: 13.1.2020 20:09
Bahçelievler’de park halindeki araçta patlama meydana geldi: 2 yaralı

Olay, Bahçelievler'de bir AVM'nin yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki LPG'li araçta 3 kişi sigara içtiği esnada patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle araçtaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler bölgeye güvenlik şeridi çekti. Durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Patlama sonrası araçta büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Araçta bulunan diğer 1 kişi ifadesi alınmak üzere ekipler tarafından karakola götürülürken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Bahçelievler’de park halindeki araçta patlama meydana geldi: 2 yaralı
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