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Bankaya giren şüpheli, çatıdan atlayıp teslim oldu

'da bir kamu bankasına çatıdaki havalandırma penceresinden girdiği öne sürülen hırsızlık şüphelisi bir kişi, alarm çalınca paniğe kapıldı. Bankanın etrafını saran polisleri fark eden şüpheli, kapıların kilitli olması nedeniyle geldiği şekilde çatıya çıktı. Kaçamayacağını anlayan şüpheli, aşağı atlayarak teslim oldu.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.1.2020 06:52 Güncelleme Tarihi: 14.1.2020 06:53
Bankaya giren şüpheli, çatıdan atlayıp teslim oldu

Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir kamu bankasında meydana geldi. Bankanın alarmı çalması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada banka yetkilileri de güvenlik kamerasından içeride bir kişinin olduğunu tespit etti. Banka yetkililerinin durumu polise bildirmesi üzerine ekipler, binanın etrafını sararak, şüphelinin kaçmasına fırsat vermedi. Bankanın kapıları kilitli olduğu için binanın çatısına çıkan şüpheli, kaçacak yerinin olmadığını fark edince, yan taraftaki başka bir iş yerinin çatısına geçip, buradan da aşağı atlayarak polise teslim oldu. İsmi öğrenilemeyen şüpheli, polis aracına bindirilirken "Para için girdim. Para falan çıkmadı" dedi. Polisin yaptığı incelemede şüphelinin çatıdaki havalandırma penceresinden girdiği tespit edildi. Şüpheli, kimlik tespiti ve parmak izi için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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Bankaya giren şüpheli, çatıdan atlayıp teslim oldu
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