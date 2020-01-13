Son Dakika Haberi: Beklenen büyük İstanbul depremi ile ilgili uzman isimden korkutan açıklama! 7 ve daha büyüklükte deprem...

Önceki gün Merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 4.8 şiddetindeki deprem akıllara bir kez daha büyük İstanbul depremini getirdi. Ülkemizin deprem kuşağında yer alması nedeniyle irili ufaklı depremler sık sık kendini hissettiriyor. Hal böyleyken de vatandaşlar konuyla ilgili uzman yorumlarını merak ediyorlar. Bu noktada deprem tahminleri ile dikkatleri üzerine çeken Prof. Dr. Haluk Eyidoğan yine çarpıcı açıklamalara imza attı. Beklenen büyük Marmara depremi ile ilgili açıklamalarda bulunan Eyidoğan, 7 ve daha büyüklükte depremin gerçekleşme olasılığının yüzde 65 olduğunu belirtti ve tarih verdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

UZMAN İSİMDEN BÜYÜK MARMARA DEPREMİ İLE İLGİLİ KORKUTAN UYARI!

Prof. Dr. Haluk Eyidoğan Marmara Denizi'nde önceki gün yaşanan depremin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, şöyle konuştu;