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Haberi: Beklenen büyük ile ilgili uzman isimden korkutan açıklama! 7 ve daha büyüklükte ...

Marmara Denizi’nde Cumartesi günü saat 16.37’de 4.8 şiddetinde meydana geldi. Deprem İstanbul ve çevre illerde yoğun bir şekilde hissedilirken, vatandaşlar arasında da paniğe neden oldu. Ülkemizin aktif fay hatları üzerinde bulunması ve deprem kuşağında yer alması nedeniyle, irili ufaklı sarsıntılar sıklıkla görülüyor. Son yaşanan sarsıntının ardından ise pek çok uzman isim konuyla ilgili uyarılarında bulundu. Son olarak Prof. Dr. Haluk Eyidoğan 7 ve daha büyüklükte depremin gerçekleşme olasılığının yüzde 65 olduğunu belirtti ve tarih verdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 13.1.2020 09:32 Güncelleme Tarihi: 13.1.2020 09:33
Son Dakika Haberi: Beklenen büyük İstanbul depremi ile ilgili uzman isimden korkutan açıklama! 7 ve daha büyüklükte deprem...

Önceki gün Merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 4.8 şiddetindeki akıllara bir kez daha büyük İstanbul depremini getirdi. Ülkemizin deprem kuşağında yer alması nedeniyle irili ufaklı depremler sık sık kendini hissettiriyor. Hal böyleyken de vatandaşlar konuyla ilgili uzman yorumlarını merak ediyorlar. Bu noktada deprem tahminleri ile dikkatleri üzerine çeken Prof. Dr. Haluk Eyidoğan yine çarpıcı açıklamalara imza attı. Beklenen büyük Marmara depremi ile ilgili açıklamalarda bulunan Eyidoğan, 7 ve daha büyüklükte depremin gerçekleşme olasılığının yüzde 65 olduğunu belirtti ve tarih verdi. İşte haberinin ayrıntıları…

UZMAN İSİMDEN BÜYÜK MARMARA DEPREMİ İLE İLGİLİ KORKUTAN UYARI!

Prof. Dr. Haluk Eyidoğan Marmara Denizi'nde önceki gün yaşanan depremin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, şöyle konuştu;

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Son Dakika Haberi: Beklenen büyük İstanbul depremi ile ilgili uzman isimden korkutan açıklama! 7 ve daha büyüklükte deprem...
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