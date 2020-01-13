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rehberi: Doğum çantasına anne ve bebek için neler koyulur?

Anneler doğum yapmadan önce çanta hazırlığı yaparlar. Bebek heyecanı yaşayan çiftler doğum çantasında olması gerekenleri sürekli araştırır. Doğumda anne ve bebek için gerekli malzemelerden en önemlisi emzirme sütyeni ve hamilelik kıyafetleridir. Eğer kış bebeği ise doğum çantasında battaniye, ıslak mendil, pişik önleyici krem gibi malzemeler bulunmalıdır. Doğumda veya sonrasında yapılması gereken en önemli şey ise hijyendir. Bebeğin doğumdan sonra anneye verilmesi ve kıyafet giydirilmesi kısmında temizlik en başta geliyor. Peki ? Doğumda anne ve bebek için gerekli malzemeler nelerdir?

Giriş Tarihi: 13.1.2020 14:26 Güncelleme Tarihi: 13.1.2020 14:27
Doğum çantası rehberi: Doğum çantasına anne ve bebek için neler koyulur?

Doğum çantasında neler olmalı? Sorusu vatandaşlar tarafından sıkça araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Ebeveynler bebeklerine kavuşmadan önce doğum çantası listesini hazırlarlar. Hastaneye gitmeden önce çantada bulundurulması gereken malzemeleri yanlarında bulundururlar. Bebek için hastane hazırlıklarında kusmuk bezi, bebek bezi, ıslak mendil ve pişik önleyici krem bulundurmak zorundadırlar. Doğum öncesi ve sonrası ise en önemlisi hastanede bebeğin mikrop kapmamasıdır. Peki Doğum çantasında neler olmalı? Doğum çantası listesi!

DOĞUM ÇANTASINDA NELER OLMALIDIR?

Doğum çantası uzmanlara göre, hamileliğin 32. haftasından itibaren hazırlanmalıdır. Bu da gebeliğin 8. ayına denk gelir. Doğum çantası hazırlarken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ihtiyaçlar doğrultusunda hareket etmektir. Kış günü için bebeğin üzerine bir de battaniye gerekir. Doğum yaz ayında ise bebeğe sadece ince bir üst ve şapka, ellerine eldiven ve alt bezi yeterli olacaktır.

DOĞUM ÇANTASI HAZIRLAMA LİSTESİ

Doğum çantası hazırlama listesinde; Önden iliklenen 3 adet tüm vücut tulumu, çorap, eldiven ve şapka ve battaniye dahil eve gidiş giysisi, bebek mendilleri, yeni doğan için yapılmış yaklaşık 20-30 bebek bezi, yedek zıbın.

Anne ve babalar için ise; Yiyecek ve içecek gibi gıda ürünleri. Kamere, şarj, terlik, havlu ve sabahlık gerekiyor. Anne için özellikle göğüs pedi, kişisel bakım için gerekli malzemeler, hastaneden çıkarken giyeceğiniz kıyafet ve ayakkabılar, nüfus cüzdanı ve sağlık sigorta kartı , göğüs ucu kremi bulundurulmalıdır.

DOĞUM ÇANTASI NE ZAMAN HAZIRLANMALIDIR?

Doğum çantası doğumdan yaklaşık iki hafta öncesinde hazırlanması gerekir. Hamileliğin 32.haftasından itibaren doğum çantası hazırlamak uygundur.

DOĞUMDA ANNE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELER?

  • Göğüs pedleri, emzirme sütyeni,
  • Bir emzirme örtüsü
  • Bir şal ya da sabahlık,
  • Terlikler,
  • Telefon ve şarj cihazı,
  • Dudak kremi,
  • Doğum planı
  • Hastane dosyası notları.
  • Tuvalet ve kozmetik malzemeleri,
  • Vücut losyonu veya masaj yağı,
  • Eve giderken giymek için rahat giysi gerekiyor.

DOĞUMDA BEBEK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER;

  • Islak mendil
  • Biberon (Yenidoğanlar için olmalıdır.)
  • Pişik kremi
  • Bebeğin kusması durumunda ağzını sileceğiniz yumuşak kumaş mendiller
  • Bebek bezi
  • Çarşaf
  • Kirli torbası
  • Portbebe, ana kucağı ya da araba koltuğu
  • 1 adet banyo havlusu

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Doğum çantası rehberi: Doğum çantasına anne ve bebek için neler koyulur?
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