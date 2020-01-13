E-5 karayolunda 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı

BUGÜN NELER OLDU

E-5 karayolu Kartal mevkisinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, yolda ilerleyen bir araç sürücüsü, trafiğin yoğun olduğu anda frene basarak aracını yavaşlattı. Fakat arkadan gelen bir araç frene bassa da duramayarak önündeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan aracın da önündeki araca çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Kazada bir sürücü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçlar, çekiciyle yoldan çekildi.Kazaya karışan araçlardan birinde bulunan vatandaş, "Yol birden durunca biz öndeki aracı takip ediyorduk. Arkadaki takip mesafesini koruyamadı. Önündeki araca vurunca zincirleme kaza meydana geldi" dedi.