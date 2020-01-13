Goril ‘Leslie’ye katarakt ameliyatı

BUGÜN NELER OLDU

ABD'li uzmanlar görme problemi yaşayan bir gorili ameliyat etti. Kaliforniya eyaletindeki San Diego Hayvanat Bahçesi Safari Parkı'nda bulunan 3 yaşındaki "Leslie" adındaki gorilin sol gözünde katarak oluştu. Kaliforniya Üniversitesi'nden veterinerler, anestezi uzmanları ve göz doktorlarının bulunduğu bir ekip, gorilin sol gözündeki zarar görmüş lensi çıkararak, yerine yapay bir lensi yerleştirdi. Ekibi yöneten ve daha önce binlerce kez göz ameliyatı yapmış olan Chris Heichel, ilk kez bir gorili ameliyat ettiğini belirterek, "Şanslıyız ki, insanın göz anatomisi ile gorilin göz anatomisi arasında büyük benzerlikler var. Bu, hiçbir komplikasyon yaşanmadan ameliyatı tamamlamamızı sağladı" dedi.