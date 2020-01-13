Hac kayıt ücreti ne kadar? Nereye yatırılır?

11 Kasım 2019 tarihinde başlayan hac ön kayıt süreci 13 Aralık tarihinde son bulmuştu. Ön kayıt işlemlerini tamamlayan hacı adaylarının heyecanlı bekleyişi, 9 Ocak 2020 tarihinde yapılacak kura çekilişi ile son bulacak. Çekilişin ardından kurada ismi çıkan hacı adayları, kesin kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Diyanet hacı adaylarını, 13 Ocak Pazartesi sabahı başlayacak kesin kayıt işlemleri için e-devlet şifresi almaları konusunda uyarırken adaylar, "Hac kayıt ücreti ne kadar?" gibi soruların yanıtını merak ediyor.

AYRINTILAR İÇİN İLERLEYİNİZ…