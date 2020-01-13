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ne kadar? Nereye yatırılır?

Binlerce hacı adayı tarafından merakla beklenen hac kuraları bugün çekiliyor. 11 Kasım 2019 Pazartesi günü başlayan ön kayıt sürecinin ardından kutsal topraklara giderek hac vazifesini yerine getirecek hacı adayları, bugün yapılacak kura çekimi ile belli olacak. Söz konusu çekiliş sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kurada adı çıkan hacı adayları için kayıt süreci başlayacak. Bu sürece ilişkin hac kesin kaydı nasıl yapılır başta olmak üzere pek çok detay merak ediliyor. Bu detayların başında ise “ ne kadar, nereye yatırılır?” sorusu geliyor. İşte hacı adayları tarafından merak edilen hac kayıt ücreti ile ilgili detaylar…

Giriş Tarihi: 13.1.2020 09:54 Güncelleme Tarihi: 13.1.2020 09:56
Hac kayıt ücreti ne kadar? Nereye yatırılır?

11 Kasım 2019 tarihinde başlayan hac ön kayıt süreci 13 Aralık tarihinde son bulmuştu. Ön kayıt işlemlerini tamamlayan hacı adaylarının heyecanlı bekleyişi, 9 Ocak 2020 tarihinde yapılacak kura çekilişi ile son bulacak. Çekilişin ardından kurada ismi çıkan hacı adayları, kesin kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Diyanet hacı adaylarını, 13 Ocak Pazartesi sabahı başlayacak kesin kayıt işlemleri için e-devlet şifresi almaları konusunda uyarırken adaylar, " ne kadar?" gibi soruların yanıtını merak ediyor.

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Hac kayıt ücreti ne kadar? Nereye yatırılır?
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