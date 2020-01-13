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’da depreme en dayanaklı ilçeler hangileri? Depremde hangi semtler güvenli hangi semtler güvensiz?

’nde dün meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki ’daki vatandaşları tedirgin etti. Deprem İstanbul’da ve çevre illerde yoğun bir şekilde hissedilirken, konuyla ilgili araştırmalarda hız kazandı. Deprem uzmanları bu sarsıntının İstanbul’da yaşanması beklenen 7.2 şiddetindeki depremin bulunduğu fay hattında bulunduğunu belirttiler. Hal böyleyken, merak edilen konulardan bir tanesi de hangi ilçelerin depreme dayanıklı olduğu konusu oldu. Peki, olası bir depremde İstanbul’da hangi semtler güvenli? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili detayları sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 13.1.2020 08:06 Güncelleme Tarihi: 13.1.2020 08:06
İstanbul’da depreme en dayanaklı ilçeler hangileri? Depremde hangi semtler güvenli hangi semtler güvensiz?

İstanbul'da dün sabah saatlerinden başlayan irili ufaklı depremlerin ardından 4.8 büyüklüğünde deprem saatler 16.47'i gösterdiğinde yaşandı. 20 saniye kadar süren sarsıntı İstanbul ve çevre illerde yoğun bir şekilde hissedilirken, bölgede yaşayan vatandaşları da tedirgin etti. Bu noktada merak edilen konulardan bir tanesi de olası İstanbul depreminde en güvenli ilçelerin hangisi olduğu oldu. Hazırlanan rapor doğrultusunda fay hattına yakın olmasından dolayı Fatih, olası bir depremde en çok etkilenecek yerler arasında yer alıyor.

Yapılan bir araştırmaya göre İstanbul'un en yaşlı yapı stoğu 7 ilçede bulunuyor. Söz konusu ilçeler arasında ortalamaya bakıldığında en yaşlı ilçe ise 30 yıl ile Beyoğlu. Beyoğlu'nu 28 yıl ile Fatih, 27 yıl ile Adalar, 23 yıl ile Güngören, 22 yıl ile Bakırköy, 21 yıl ile Kadıköy ve Beşiktaş izliyor.

İstanbul'un yapı stoğu bakımından en genç ilçesi ise 4 - 5 yaş aralığı ile Sultanbeyli olarak öne çıkıyor. Sultanbeyli'yi Sancaktepe, Esenyurt, Tuzla, Kağıthane, Arnavutköy ve Beylikdüzü izliyor.

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İstanbul’da depreme en dayanaklı ilçeler hangileri? Depremde hangi semtler güvenli hangi semtler güvensiz?
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