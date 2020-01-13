Kocasını bıçaklayarak öldüren Hülya Ören’in yargılanmasına devam edildi

Güngören'de 25 Ağustos 2019'da yaşadıkları evde tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren Hülya Ören'in yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşma savcısı davaya ilişkin mütalaasını açıkladı. Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Hülya Ören ile taraf avukatları ve müştekiler hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan Hülya Ören'in avukatı Selmin Cansu Demir, olayın meşru müdafaa kapsamında kaldığını belirterek "Müvekkilimiz kendisine yönelik saldırıyı defetme amacıyla hareket etmiştir. Tahliyesini talep ediyoruz" dedi.

