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Kocasını bıçaklayarak öldüren ’in yargılanmasına devam edildi

Güngören’de eşi Kadir Ören’i bıçaklayarak öldüren ’in yargılanmasına devam edildi. Duruşmada cumhuriyet savcısı mütalaasında sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına ilişkin karar verilmesini talep etti. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.1.2020 15:56 Güncelleme Tarihi: 13.1.2020 15:59
Kocasını bıçaklayarak öldüren Hülya Ören’in yargılanmasına devam edildi

Güngören'de 25 Ağustos 2019'da yaşadıkları evde tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren 'in yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşma savcısı davaya ilişkin mütalaasını açıkladı. Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Hülya Ören ile taraf avukatları ve müştekiler hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan Hülya Ören'in avukatı Selmin Cansu Demir, olayın meşru müdafaa kapsamında kaldığını belirterek "Müvekkilimiz kendisine yönelik saldırıyı defetme amacıyla hareket etmiştir. Tahliyesini talep ediyoruz" dedi.

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Kocasını bıçaklayarak öldüren Hülya Ören’in yargılanmasına devam edildi
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