Meteoroloji’den son dakika sağanak, kar yağışı ve sis uyarısı! İstanbul’da bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya ilişkin hava durumu raporu yayınlanırken, pek çok il için sağanak, kar yağışı ve sis uyarısında bulundu. Ocak ayına giriş yapmamız ile birlikte soğuk ve yağışlı havalar yurt genelinde etkisini yoğun bir şekilde hissettirmeye başladı. Hal böyle olunca vatandaşlar yeni haftayla birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il sıcaklık değerlerini öğrenmek istiyor. Peki, 'Bugün hava nasıl olacak? Kar yağışı nerelerde görülecek?' soruları gün içerisinde aratılanlar arasında kendine yer bulunuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ise; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Şırnak, Van ve Hakkâri çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? Sabah.com.tr olarak Meteoroloji tarafından yayınlanan son dakika hava durumu uyarılarına ve il il sıcaklık değerlerine haberimizin içerisinde yer verdik…

METEOROLOJİ UYARDI! O İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT

Haberimizin detaylarından, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu, sağanak ve kar yağışı uyarısı hakkında bilgi edinebilir, 13 Ocak Pazartesi günü ve önümüzdeki 5 gün için İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.