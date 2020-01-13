Meteoroloji’den son dakika sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi! İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu yayınlarken, pek çok il için sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu. Ocak ayına giriş yapmamız ile birlikte soğuk ve yağışlı havalar yurt genelinde etkisini yoğun bir şekilde hissettirmeye başladı. Hal böyle olunca vatandaşlar yeni haftayla birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il sıcaklık değerlerini öğrenmek istiyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Akdeniz ile Güney Ege kıyılarının parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Muğla'nın güney kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin ve az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah.com.tr olarak Meteoroloji tarafından yayınlanan son dakika hava durumu uyarılarına ve il il sıcaklık değerlerine haberimizin içerisinde yer verdik…

METEOROLOJİ UYARDI! ÇOK KUVVETLİ OLACAK

Haberimizin detaylarından, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu, sağanak ve kar yağışı uyarısı hakkında bilgi edinebilir, 14 Ocak Salı günü ve önümüzdeki 5 gün için İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.