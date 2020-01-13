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’den sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi! ’a kar ne zaman yağacak?

Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin raporunu resmi sitesi üzerinden yayınladı. başta olmak üzere pek çok il için sağanak ve kar yağışı uyarısında bulunan MGM, haftanın ortalarından itibaren sıcaklıkların düşeceğini belirtti. Ocak ayına giriş yapmamız itibariyle, soğuk havalar kendini yoğun bir şekilde yurtta göstermiş ve yağışları da beraberinde getirmişti. Peki, bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Akdeniz ile Güney Ege kıyılarının parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Muğla'nın güney kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin ve az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Haberimizin içerisinden MGM tarafından paylaşılan hava durumu raporunu görüntüleyebilir, hava durumu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 14.1.2020 07:32
Meteoroloji’den son dakika sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi! İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin raporunu yayınlarken, pek çok il için sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu. Ocak ayına giriş yapmamız ile birlikte soğuk ve yağışlı havalar yurt genelinde etkisini yoğun bir şekilde hissettirmeye başladı. Hal böyle olunca vatandaşlar yeni haftayla birlikte , Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il sıcaklık değerlerini öğrenmek istiyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Akdeniz ile Güney Ege kıyılarının parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Muğla'nın güney kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin ve az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah.com.tr olarak Meteoroloji tarafından yayınlanan hava durumu uyarılarına ve il il sıcaklık değerlerine haberimizin içerisinde yer verdik…

METEOROLOJİ UYARDI! ÇOK KUVVETLİ OLACAK

Haberimizin detaylarından, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu, sağanak ve kar yağışı uyarısı hakkında bilgi edinebilir, 14 Ocak Salı günü ve önümüzdeki 5 gün için İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

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Meteoroloji’den son dakika sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi! İstanbul’a kar ne zaman yağacak?
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