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Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak 'de karayoluna indi!

'in Yusufeli ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan ve koruma altında bulunan vaşak, karayolunda görüntülendi. Vaşaklar uzun süredir nesli tehlike altında olan canlılar olarak gösteriliyor.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.1.2020 10:04 Güncelleme Tarihi: 13.1.2020 10:22
Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak Artvin'de karayoluna indi!

Yusufeli ilçesi Kılıçkaya-Çeltikdüzü köyü arasındaki karayolunda ilerleyen Ahmet Yılmaz'ın otomobili önüne aniden vaşak çıktı. Yol ortasında yavaş adımlarla yürüyen vaşak, Yılmaz ve yanındakiler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Nadir görülen hayvan türlerinden Vaşak'ın karayolundaki umursamaz hali şaşırttı

Görüntüde, vaşak, korna sesine aldırış etmeden bir süre ilerliyor, ardından da hızlanıp, bariyerlerin üzerinden atlayarak karayolundan çıkıyor ve gözden kayboluyor. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler ilgi çekti.

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Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak Artvin'de karayoluna indi!
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