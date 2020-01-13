Niğde Ulukışla'da yangın faciası: 4 ölü, 3 yaralı

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Niğde'nin Ulukışla ilçesinde bir evde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 2 kadın ve 2 çocuk yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı.İlçeye bağlı Hacıbekirli köyündeki Murat Subaşı'na ait iki katlı evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı.Gece saatlerinde evden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İftaiye ekipleri gele kadar alevler bütün evi sardı. Vatandaşların yardımıyla evde yaşayan 3 kişi, yaralı olarak kurtarılırken, 4 kişinin ise alevler arasında kalarak can verdiği tespit edildi. Yangını söndüren itfaiye erleri, soğutma çalışmasına başlarken, ölenlerin ve yaralananların kimlikleri konusunda henüz açıklama yapılmadı.Bölgede itfaiye, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışması devam ediyor.