On numara çekilişi bu akşam saat kaçta gerçekleştirilecek? 13 Ocak Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi tarafından her Pazartesi günü çekilişi gerçekleştirilen On Numara'da geçtiğimiz hafta 2 bilen çıkmış ve 282.920,60 TL'lik ikramiyenin sahibi olmuşlardı. Her hafta şans oyunları tarafından heyecanla oynanan oyun, kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır. Peki, On Numara ne zaman saat kaçta çekiliyor? İşte bu soruların yanıtları…

ON NUMARA NE ZAMAN SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

MPİ tarafından gerçekleştirilen olan On Numara çekilişi bu akşam 21:15'te yapıldı ve sonuçları açıklandı.

On Numara oyununun 894. hafta çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 525 bin 483 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 120 kişi 2 bin 919 lira 50'şer kuruş, 8 bilen 2 bin 504 kişi 140 lira 15'er kuruş, 7 bilen 23 bin 177 kişi 21 lira 55'şer kuruş, 6 bilen 137 bin 156 kişi 3 lira 85'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 187 bin 345 kişi 3 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, İzmir'in Karşıyaka ilçesinden yatırıldığı belirlendi.