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'nde "" katliamı!

'nde ördek ve balık katliamı yaşandı. Göle bırakılan halk arasında "" olarak bilinen misinadan yapılan yaklaşık 300 metre uzunluğundaki ağa takılan 68 yabani ördek ile turna, sazan ve kızılkanat gibi çok sayıda balık telef oldu.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.1.2020 15:05 Güncelleme Tarihi: 13.1.2020 16:00
Sapanca Gölü'nde hayalet ağ katliamı!

Göl kıyısında kamp kurup, oltayla tuttuğu balıklarla fotoğraf çektirip onları tekrar suya bırakan sportif balıkçı Taha Tarhan ve eşi Dilara Azra Tarhan'ın dikkati, katliamı ortaya çıkardı. Gölden gelen kötü koku üzerine botlarıyla göle açılan çift, su üzerine çıkmış çok sayıda ölü ördekle karşılaştı. Çift yabani ördeklerin nasıl öldüğünü araştırdıklarında ise halk arasında "" olarak bilinen misinadan yapılan bir ağa takıldıklarını tespit etti. Taha Tarhan eşiyle birlikte, küçük botlarıyla ağın ucunu bularak toplamaya karar verdiklerinde ise adeta 68 ördek, yüzlerce balık ölüsü ile karşılaştı.

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Sapanca Gölü'nde "hayalet ağ" katliamı!
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