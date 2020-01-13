Sapanca Gölü'nde "hayalet ağ" katliamı!

Göl kıyısında kamp kurup, oltayla tuttuğu balıklarla fotoğraf çektirip onları tekrar suya bırakan sportif balıkçı Taha Tarhan ve eşi Dilara Azra Tarhan'ın dikkati, katliamı ortaya çıkardı. Gölden gelen kötü koku üzerine botlarıyla göle açılan çift, su üzerine çıkmış çok sayıda ölü ördekle karşılaştı. Çift yabani ördeklerin nasıl öldüğünü araştırdıklarında ise halk arasında "hayalet ağ" olarak bilinen misinadan yapılan bir ağa takıldıklarını tespit etti. Taha Tarhan eşiyle birlikte, küçük botlarıyla ağın ucunu bularak toplamaya karar verdiklerinde ise adeta 68 ördek, yüzlerce balık ölüsü ile karşılaştı.