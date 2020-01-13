SON DAKİKA! Van'da korkutan olay! İnternet üzerinde siyanür sipariş etti, ardından...

Van'dan gelen son dakika haberi duyanlara korku yaşattı. Tuşba ilçesinde meydana gelen olayda TOKİ konutlarındaki bir dairede yaşayan 27 yaşındaki bir gencin internet üzerinden satın aldığı siyanür katkılı ilaçla yaptıkları başta ailesi olmak üzere çevrede yaşayan tüm vatandaşlara korku ve panik yaşattı. Evde bulunanların Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) yetkililerine yaptığı ihbarla birlikte alarm durumuna geçti. Kimyasal maddeden koruyucu özellikteki giysiler ve maskelerle daireye giren ekipler özel cihazlarla kontroller yaptı. Öte yandan tüm çevreyi paniğe sürükleyen olayın detayları şaşkına çevirdi. İşte son dakika haberine ilişkin tüm bilgiler…