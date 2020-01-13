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SON DAKİKA! 'da korkutan olay! İnternet üzerinde sipariş etti, ardından...

ili İlçesinden gelen son dakika haberi korku ve paniğe neden oldu. Tuşba ilçesindeki TOKİ konutlarında meydan gelen olayda 27 yaşındaki bir gencin internet vasıtasıyla aldığı katkılı bir ilaçla yaptıklarının ardından polis ve ekipleri alarm durumuna geçti. Kimyasal madde koruyucu elbise maskelerle evin içerisine giren ekipler özel cihazlarla ölçümlerde bulundu. Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) yetkililerinin ihbarı alır almaz alarm durumuna geçerek söz konusu binaya müdahalede bulunduğu olayın detayları duyanları şaşkına çevirdi. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

DHA Yaşam
İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.1.2020 18:05 Güncelleme Tarihi: 13.1.2020 18:12
SON DAKİKA! Van'da korkutan olay! İnternet üzerinde siyanür sipariş etti, ardından...

Van'dan gelen son dakika haberi duyanlara korku yaşattı. Tuşba ilçesinde meydana gelen olayda TOKİ konutlarındaki bir dairede yaşayan 27 yaşındaki bir gencin internet üzerinden satın aldığı siyanür katkılı ilaçla yaptıkları başta ailesi olmak üzere çevrede yaşayan tüm vatandaşlara korku ve panik yaşattı. Evde bulunanların Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) yetkililerine yaptığı ihbarla birlikte alarm durumuna geçti. Kimyasal maddeden koruyucu özellikteki giysiler ve maskelerle daireye giren ekipler özel cihazlarla kontroller yaptı. Öte yandan tüm çevreyi paniğe sürükleyen olayın detayları şaşkına çevirdi. İşte son dakika haberine ilişkin tüm bilgiler…

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SON DAKİKA! Van'da korkutan olay! İnternet üzerinde siyanür sipariş etti, ardından...
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